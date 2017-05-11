Сирия: САА отбила у «Аль-Каиды» десятки зданий после нарушения перемирия в Дамаске

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Дамаск, 11 мая. Верные Асаду войска перешли в наступление после того, как запрещенная в России организация «Аль-Каида» нарушила объявленное для эвакуации боевиков из столицы Сирии перемирие. Об этом сообщает AMN.

По данным агентства, представители организации «Тахрир аль-Шам» (подразделение запрещенной в РФ организации «Аль-Каида» в Сирии) назвали эвакуацию боевиков из Дамаска принудительным перемещением и нанесли по позициям Сирийской арабской армии удар самодельными ракетами. После этого правительственные войска перешли в наступление, отбив у боевиков 27 строений в северо-восточных пригородах Дамаска.

Издание отмечает, что около тысячи боевиков, представителей их семей и активистов несколько дней назад были эвакуированы из пригородов Дамаска в Идлиб. Но из-за действий «Тахрир аль-Шам» появилась угроза срыва перемирия. Также отмечается, что другие группировки могут повлиять на организацию с тем, чтобы «Тахрир аль-Шам» также начало выполнять условия перемирия.