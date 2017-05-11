Минэкономразвития предложило поощрять занятость налоговым кредитом

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Москва, 11 мая. Минэкономразвития предлагает предоставлять налоговый кредит (отсрочку взимания налогов) работодателям, которые нанимают и переобучают зарегистрированных в службе занятости работников. Об этом сообщает газета «Известия».

Предложение содержится в материалах для подготовки паспорта приоритетной программы по повышению производительности труда. Среди прочего, в министерстве предлагают предоставлять отсрочку по взиманию налогов для работодателей, в случае найма и переобучения зарегистрированного в службе занятости человека.

Издание отмечает, что реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года. Ее утверждение должно состояться 1 сентября 2017 года.