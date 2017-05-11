МВД собирается купить самолет с апартаментами за 1,7 млрд рублей

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Москва, 11 мая. Министерство внутренних дел России собирается купить гражданский самолет с VIP-апартаментами за 1,7 миллиарда рублей. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Объектом закупки должен стать гражданский самолет Ту-204-300, способный перевозить 55 пассажиров и иметь три салона. В первом должны размещаться четыре кресла повышенной комфортности, апартаменты с двуспальной кроватью, туалетом, гардеробом а также кабинет с диваном.

Второй салон должен быть оборудован столами для переговоров, тремя комфортабельными креслами и пятиместным диваном. В последнем салоне должны размещаться кресла бизнес и эконом-класса.

Электронное издание Газета.ru отмечает, что самолет должен быть выпущен не ранее 2005 года. Исполнитель должен до 1 декабря 2018 года доставить его в войсковую часть 3553 в Щелково-10.