Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
СМИ узнали, что для Трампа стало «последний каплей» повлекшей отставку Коми

СМИ узнали, что для Трампа стало «последний каплей» повлекшей отставку Коми

3:27  11 Мая 2017
52

СМИ узнали, что для Трампа стало «последний каплей» повлекшей отставку Коми

Вашингтон, 11 мая. Решение уволить директора ФБР Джеймса Коми было принято в связи с отказом предварительно ознакомить президента США Дональда Трампа с его заявлением для сената. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Джеймс Коми должен выступить на заседании сената по делу об использовании бывшим главой Госдепа США Хиллари Клинтон личной электронной почты в служебных целях. При этом глава ФБР отказался предварительно ознакомить Дональда Трампа, генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна со своим заявлением. Источник издания в Белом доме отметил, что в администрации президента посчитали отказ Коми нарушением субординации.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми во вторник. Некоторые западные СМИ связали отставку чиновника с тем, что при нем ускорилось расследование предполагаемых связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Но, по данным электронного издания Газета.ru, советник президента США Келлиэнн Конуэй опровергла эту информацию.

#дональд трамп #сша
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть