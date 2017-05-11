СМИ узнали, что для Трампа стало «последний каплей» повлекшей отставку Коми

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Вашингтон, 11 мая. Решение уволить директора ФБР Джеймса Коми было принято в связи с отказом предварительно ознакомить президента США Дональда Трампа с его заявлением для сената. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Джеймс Коми должен выступить на заседании сената по делу об использовании бывшим главой Госдепа США Хиллари Клинтон личной электронной почты в служебных целях. При этом глава ФБР отказался предварительно ознакомить Дональда Трампа, генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна со своим заявлением. Источник издания в Белом доме отметил, что в администрации президента посчитали отказ Коми нарушением субординации.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми во вторник. Некоторые западные СМИ связали отставку чиновника с тем, что при нем ускорилось расследование предполагаемых связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Но, по данным электронного издания Газета.ru, советник президента США Келлиэнн Конуэй опровергла эту информацию.