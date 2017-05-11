Тереза Мэй рассказала о поиске возможностей поддержать права ЛГБТ в Чечне

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Лондон, 11 мая. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала искать возможности для совместных дипломатических шагов Соединенного Королевства и международных партнеров по поддержке прав гомосексуалистов в Чечне. Об этом со ссылкой на письменный ответ главы британского правительства сообщает Independent.

«Принимаются срочные меры по выяснению того, как можно наиболее эффективно поддержать сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в регионе», — цитирует слова Терезы Мэй издание.

Премьер-министр также отметила, что британские дипломаты обсуждали с высокопоставленными чиновниками МИД России вопрос о соблюдении прав гомосексуалистов в Чечне. И заверила, что Великобритания регулярно поднимает проблему прав ЛГБТ на переговорах с российскими властями.

Напомним, ранее появившуюся в начале апреля информацию о массовых задержаниях людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Чечне опровергал пресс-секретарь главы республики Альви Каримов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что нет оснований не доверять предоставленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым информации об отсутствии каких-либо гонений на лиц с нетрадиционной ориентацией в республике.