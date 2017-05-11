Ученые доказали, что курицы способны сопереживать и сострадать

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Вашингтон, 11 мая. Ученые провели серию экспериментов, в ходе которых удалось доказать, что у куриц есть способность к сопереживанию и сочувствию.

В ходе эксперимента исследователи поместили курицу наседку и ее цыплят в разные зоны, после чего обдували цыплят сильными струями холодного воздуха на глазах у курицы, чтобы те сбились в кучу и громко пищали.

Отмечается, что курица явно ощущала чувство тревоги и пыталась пробраться к цыплятам, чтобы помочь им. Кроме того, у нее значительно увеличился пульс.

Результаты эксперимента дали ученым основания полагать, что у куриц есть способность к сопереживанию. Это также свидетельствует о развитом эмоциональном интеллекте у кур.