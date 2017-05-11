Комитет сената США потребовал документы по «российскому вмешательству» от Флинна

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Вашингтон, 11 мая. Комитет сената США потребовал, чтобы бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн представил документы по «российскому вмешательству в выборы». Об этом говорится в опубликованном комитетом релизе.

«Повесткой затребованы документы, относящиеся к расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, которое проводит комитет», — говорится в релизе.

Также в сообщении отмечается, что 28 апреля 2017 года комитет уже требовал эти документы, но Флинн через адвоката отказался их предоставить. Новый запрос носит форму официальной повестки. Если бывший советник президента не исполнит и его, Флинна могут обвинить в неуважении к сенату.

Напомним, Майкл Флинн занимал должность советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности с 20 января по 13 февраля 2017 года. Чиновник ушел в отставку после обвинений в неполном раскрытии содержания его разговоров с послом России в США Сергеем Кисляком. По сообщениям СМИ, Флинн мог обсуждать с дипломатом возможность отмены антироссийских санкций. Сам советник отрицал обвинения.