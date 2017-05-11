ЦИК может предложить утвердить России и Европе единую концепцию выборов

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Москва, 11 мая. ЦИК может предложить европейским партнерам утвердить единую международную концепцию проведения выборов. 11 мая члены ЦИК обсудят этот вопрос на закрытом заседании.

Утверждение единых стандартов, по которым будут проходить выборы, поможет решить «накопившиеся вопросы электоральной дипломатии».

ЦИК изложит свои предложения в докладе, с которым выступит на 14-й Европейской конференции органов администрирования выборов в Санкт-Петербурге. Его основные тезисы члены комиссии обсудят в ходе совещания 11 мая, а конкретные предложения европейским коллегам будут представлены позднее.

Однако, например, руководитель экспертно-консультационной группы при председателе Центризбиркома Андрей Бузин считает, что принятие единых европейских стандартов маловероятно, так как подход к выборам в России и Европе слишком разный, передают «Известия».

Напомним, в Европарламенте поднимут вопрос о признании ДНР и ЛНР.