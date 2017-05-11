Ученые обнаружили в пещерах Урала гибрид бизона и тура

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Екатеринбург, 11 мая. Исследователи провели генетический анализ костей древнего бизона, найденных в уральских пещерах, и обнаружили, что часть из них принадлежит ранее неизвестному палеонтологам виду древних бизонов — гибриду первобытного бизона и тура.

Сообщается, что ранее считалось, что в позднем плейстоцене с мамонтами жил один вид бизона — первобытный бизон, который внешне похож на современного американского бизона, но ученые обнаружили еще один вид — его пока назвали бизон X.

Оба этих вида вымерли, но жили они около 120 тысяч лет назад. Причем одновременно, однако жили в разных ландшафтах, передает ТАСС.

Напомним, что палеонтологи сообщили об открытии нового вида динозавров.