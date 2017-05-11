В Европарламенте поднимут вопрос о признании ДНР и ЛНР

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Брюссель, 11 мая. Депутат Европарламента от Италии Элеонора Фаренца вынесет на рассмотрение в главном законодательном органе ЕС вопрос о статусе ЛНР и ДНР. Об этом сообщают «Известия».

Фаренца вместе с делегацией политиков, активистов и экспертов из разных стран побывала на посвященных борьбе с фашизмом в Европе форумах, которые прошли в Донецке и Луганске. После визита парламентарий заявила о намерении поднять вопрос о пересмотре статуса ДРН и ЛНР в итальянском и европейском парламентах.

«Очень стыдно, что ЕС поддерживает киевский режим. Вот почему я уже подписала петицию, чтобы потребовать от итальянского правительства официально признать самопровозглашенные республики, — заявила Элеоноры Фаренца. — И буду обсуждать в Европарламенте петицию, призывающую к прекращению поддержки правительства Порошенко и признанию ДНР и ЛНР».

Также парламентарий отметила, что в ближайшее время в Европарламенте будет организована встреча с представителями Донецка и Луганска. Цель встречи заключается в том, чтобы на международном уровне показать, «как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом».