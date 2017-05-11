Сирия: САА отбила у ИГ три стратегически важных холма у Хомса

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Дамаск, 11 мая. Силы правительственных сирийских войск сумели выбить боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) с позиций на трех холмах возле восточного Хомса.

Как сообщается, САА ранее сумела освободить от боевиков горную цепь Аль-Шумария и сейчас наступает на восток. Используя поддержку авиации, сирийские солдаты смогли занять стратегически важные холмы, отбросив боевиков.

Сейчас правительственные части укрепляются на отбитых холмах, размещая там артиллерию. Командование сирийских частей рассчитывает, что отступающие боевики в ближайшем времени сдадутся или покинут свои позиции.

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* Организация запрещена на территории РФ.