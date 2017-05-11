Осужденный летчик Ярошенко в последнем письме к матери попросил прощения

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Москва, 11 мая. Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко в последнем письме к матери попросил прощения.

Его мама, Любовь была похоронена 10 мая в Ростове-на-Дону. Она умерла в ночь на 7 мая после операции по удалению раковой опухоли. В связи со смертью самого близкого человека, семь лет боровшегося за его возвращение на Родину, Константин попросил опубликовать его прощальное письмо к матери.

В письме Константин высказывает бесконечную благодарность своей маме, которая так упорно пыталась вернуть сына на родину. Для него невыносимо быть вдали и даже не иметь возможности попрощаться с родным человеком. Единственное, что хоть немного утешает Константина — это жена и дочь, которые ждут и любят.

В письме он вспоминает моменты, запечатленные на фотографиях и раскаивается в том, что не смог уберечь свою маму, передают «Известия».

«Мамочка, жди, мы еще увидимся! Мама, прости меня. Я не уберег. Я всегда буду помнить, мама», — так завершает свое послание Константин Ярошенко.

Напомним, народный артист Владимир Богин скончался в Москве.