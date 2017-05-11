Болгарский участник «Евровидения» рискует повторить судьбу Самойловой

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Киев, 11 мая. Участник второго полуфинала конкурса «Евровидения-2017», который сейчас проходит в Киеве, Кристиан Костов выступал в Крыму летом 2014 года. На это обратил внимание видеоблогер Анатолий Шарий.

Российской певице Юлии Самойловой было отказано во въезде на Украину для участия в конкурсе, так как она выступала в Крыму. Такое решение приняла Служба Безопасности Украины (СБУ).

В своем видео Шарий привел кадры, на которых Костов выступает в крымском Артеке в июне 2014 года. Кроме того, у Костова кроме болгарского есть еще и российское гражданство.

Выступление Костова должно состояться 11 мая в рамках второго финала «Евровидения».