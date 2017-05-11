Сирия: ожесточенное сопротивление ИГ под Алеппо задержало силы САА

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Алеппо, 11 мая. Наступление правительственный войск в Сирии к востоку от Алеппо замедлилось из-за ожесточенного сопротивления боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

Как сообщается, боевики оказывают ожесточенное сопротивление войска САА. По предварительным данным, террористы используют противотанковые управляемые ракеты.

Правительственные войска потеряли один танк, БМП, а также автомобиль с установленным на него пулеметом. Также есть данные о потерях среди личного состава САА.

* Организация запрещена на территории РФ.