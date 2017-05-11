Сирия: не менее 20 человек погибли при взрывах на складе боеприпасов ИГ

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Дейр-эз-Зор (Сирия), 11 мая. Как минимум 20 человек стали жертвами взрыва на складе террористов «Исламского государства»* в Сирии, где хранились боеприпасы.

По информации СМИ, террористы «Исламского государства» оборудовали в доме в провинции Дейр-эз-Зор хранилище для оружия.

В здании накануне прогремело три взрыва. После этого оказались разрушены не менее 15 ближайших строений, также взрывы уничтожили машины, припаркованные рядом.

* Организация запрещена на территории РФ.