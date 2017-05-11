СБУ утверждает, что ее сотрудник, замеченный у дома Шеремета, был уволен в 2014 году

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Киев, 11 мая. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который был замечен у дома журналиста Павла Шеремета перед его убийством, был уволен из спецслужб в 2014 году. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее выпущен документальный фильм об убийстве Шеремета, в котором говорилось, что на видео с камер наблюдения у дома журналиста незадолго до его убийства был замечен сотрудник СБУ Игорь Устименко.

Напомним, что Шеремет погиб 20 июня 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля. Журналисты издания «Украинская правда», где работал Шеремет, неоднократно заявляли, что СБУ следит за их коллегой. СБУ, в свою очередь, эту информацию опровергла.