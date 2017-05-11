Меркель запретит туркам голосовать на референдуме о смертной казни

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Берлин, 11 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель хочет запретить туркам, проживающим в стране, голосовать на референдуме о возвращении смертной казни.

Немецкий журналист Мартин Лежён считает, что это такая позиция Меркель может вызвать политический скандал и даже кризис. Возможно, что решение канцлера разорвет отношения между Германией и Турцией.

Однако, может быть, позиция Меркель связана лишь с ее желанием привлечь в свою поддержку большее количество избирателей, передает RT.

Напомним, Ангела Меркель провела телефонные переговоры с главой Украины.