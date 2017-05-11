Американские СМИ спорят, публиковать ли российские фото встречи Лаврова и Трампа

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Вашингтон, 11 мая. Фотографии со встречи президента США Дональда Трампа и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова стали предметом обсуждения в американских СМИ. Причиной полемики стало отсутствие американских СМИ на встрече.

Во время встречи Трампа и Лаврова, а также посла России в США Сергея Кисляка, на встрече присутствовали лишь личные фотографы Трампа и Лаврова. Американские СМИ допущены не были. Позже были опубликованы фотографии, сделанные российской стороной. Американские протокольные фото обнародованы не были.

Практически все американские СМИ опубликовали российские фото, однако с обязательным указанием на то, что американская пресса на встрече не присутствовала. В то же время, канал Fox News заявил, что не будет показывать фотографии, предложив найти их в интернете самостоятельно.