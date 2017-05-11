США создали в Южной Корее центр по противодействию ядерной угрозе от КНДР

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Вашингтон, 11 мая. Центральное разведывательное управление США создало оперативный корейский центр по противодействию ядерной угрозе со стороны Пхеньяна.

Задача центра — использовать все возможные ресурсы и полномочия ЦРУ, чтобы решить проблемы ядерной и баллистической ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

Кроме того, центр намерен работать совместно со всем сообществом национальной безопасности США, передает РИА Новости.

«Создание Корейского миссионерского центра позволяет нам более целенаправленно интегрировать и направлять усилия ЦРУ по противодействию серьезным угрозам США и их союзникам, исходящим из Северной Кореи», — сказал директор ЦРУ Майк Помпео.

Напомним, глава ЦРУ тайно приехал в Южную Корею.