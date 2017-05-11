Харьковский депутат рассказал, как на Украине относятся к россиянам

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Киев, 10 мая. Большинство украинцев хорошо относятся к России и россиянам, заявил депутат Харьковского городского совета, руководитель территориального совета общественного движения «Украинский выбор — право народа» Андрей Лесик.

Лесик ранее рассказал, что в его квартиру пытались проникнуть неизвестные в масках. Он связывает это со своей позицией по вопросу празднования Дня Победы на Украине».

Как пишет RT, Лесик рассказал, что 80% жителей Харькова считают День Победы важнейшим праздников и хорошо относятся к России и россиянам. «Для всех нас важна память в Великой Отечественной войн», – подчеркнул Лесик. Он заявил, что нынешняя власть на Украине приравняла отмечающих День Победы к преступникам.