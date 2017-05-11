«Реал» проиграл «Атлетико», но вышел в финал Лиги чемпионов
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Мадрид, 11 мая. В ответном полуфинальном матче «Реал» на выезде уступил «Атлетико» со счетом 1:2, однако вышел в финал Лиги чемпионов.
Все мячи были забиты в первом тайме матча. Во время игры особенно отличились Сауль Ньигес и Антуан Гризманн, реализовавший пенальти, а единственный гол «Реала» забил Иско.
Несмотря на проигрыш, «Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов, поскольку команда победила в домашней встрече со счетом 3:0. В финале самого престижного клубного турнира Европы испанские футболисты встретятся с «Ювентусом», передает RT.
Напомним, «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Монако» со счетом 2:1.
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