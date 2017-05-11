Генсек ООН заявил, что в сирийском конфликте не будет победителей

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Лондон, 10 мая. В сирийском конфликте невозможно победить, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая с речью в Великобритании.

По его словам, настало время понять, что в Сирии идет война, в которой никто не сможет победить. Эта война, отметил он, несет опасность для всего мирового сообщества, повышая региональную нестабильность и разжигая терроризм.

Он подчеркнул, что мир в Сирии настанет лишь тогда, когда все стороны конфликта поймут, что не могут выиграть. Гутерреш отметил, что это же относится к конфликтам в Ливии, Южном Судане и Йемене.