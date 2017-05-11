Трамп поздравил нового президента Южной Кореи с победой и пригласил в Вашингтон

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Вашингтон, 11 мая. Президент США Дональд Трамп поздравил нового лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина с победой на выборах и пригласил его посетить с визитом Вашингтон.

В Белом доме сообщили, что лидеры стран пообщались по телефону. В ходе разговора Трамп поздравил нового президента и корейский народ с его победой на выборах и с их мирным, демократическим переходом власти. Они пришли к мнению, что нужно укреплять альянс США и Южной Кореи и углублять дружбу между двумя государствами.

Также президент США предложил новому лидеру посетить Вашингтон, на что Мун Чжэ Ин ответил согласием, передает РИА Новости.

Напомним,что президент США Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур на должность директора ФБР.