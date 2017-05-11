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Происшествия
Абхазские спасатели вызволили российских туристов из каньона

Абхазские спасатели вызволили российских туристов из каньона

0:02  11 Мая 2017
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Абхазские спасатели вызволили российских туристов из каньона

Сухуми, 10 мая. Спасатели МЧС Абхазии провели операцию по подъему российских туристов из каньона, откуда те не могли самостоятельно выбраться из-за подъема уровня воды в реке.

Как сообщает спасательное ведомство Абхазии, группа туристов из Москвы и Перми застряла в каньоне в Гагрском районе из-за резкого подъема уровня воды в реке. Спасатели спустились к ним и подняли их на поверхность с помощью страховочных  веревок.

Отмечается, что двое туристов сумели самостоятельно выбраться на прибрежную скалу, а еще пятеро дожидались помощи спасателей в воде, ухватившись за бревно. Сейчас все туристы в безопасности.

 

#абхазия
Антон Зарубин
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