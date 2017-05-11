Стало известно, когда в Москву вернется теплая погода

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Москва, 10 мая. Недавние холода ввели в ступор большинство жителей России. Видеть на зеленых листьях снег в мае непривычно для россиян. С погодными аномалиями во второй половине мая столкнутся жители Сибири, Приволжского округа и центральной европейской части России, рассказала ведущий специалист «Гидрометцентра» Марина Макарова.

По словам специалиста, вторая декада мая будет холодной. Температура немного повысится, но только днем. Ночью будут заморозки: температура будет около нуля. В пятницу, как и в субботу, будет от —1 до +1 °C, а в пятницу ночью от 0 до +2 °C.

В начале следующей недели ожидается облачная погода и небольшие дожди, однако температура будет повышаться. В понедельник ночью 0...+5 °C, днём +13...+18 °C, во вторник ночью +2...+7 °C, а днём +12...+17 °C. Это пока еще ниже нормы, но уже ближе к ней.

На юге России сейчас тоже очень неустойчивая погода, несмотря на близящуюся к завершению весну. В четверг, например, будет прохладно в северной части Приволжского края. Волгоградская область, Адыгея, Краснодар, Ставропольский край находятся под влиянием другого активного циклона, как и республики Северного Кавказа. Там неустойчивая погода с сильным дождём, грозы, град, шквалистое усиление ветра, но уже без заморозков. Заморозки будут на севере Приволжского округа, в центре европейской России, в Центральном федеральном округе, передает RT.

Напомним, майский снег и холодный ветер обещают Петербургу синоптики.