Неизвестный напал с ножом на трех человек в Подмосковье

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Москва, 10 мая. Трое человек были госпитализированы с ножевыми ранениями в Подмосковном Одинцово. Как сообщается, среди пострадавших есть девятимесячный младенец.

Прибыв на вызов, наряд полиции обнаружил девушку в крови, а также ее отца и девятимесячного ребенка. Все они госпитализированы с ножевыми ранениями, рассказал журналистам источник в полиции.

Пока нет данных, как именно пострадавшие были ранены. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изучающая обстоятельства инцидента. Предположительно, речь идет о нападении.