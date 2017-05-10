Салют в День Победы объединил тысячи москвичей: Такое увидишь только в своей стране! ФАН-ТВ

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Праздничный артиллерийский салют прозвучал над Москвой! В ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне вечернее небо над столицей в разных частях города озарило почти 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с теми, кто решил завершить День Победы красивым зрелищем.

– Славься, Отечество наше свободное, братских народов Союз вековой, предками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой! – поют София и Эвелина. А затем делятся впечатлениями с ФАН-ТВ:

– Мы терпели весь этот холод только ради того, чтобы посмотреть салют, да, он очень греет, это невероятно клевая вещь! Вот когда ты идешь и понимаешь, что ты нигде больше такого не увидишь, только в своей стране! С Днем Великой Победы всех!

– Многие из тех, кто сегодня здесь присутствует, начали свой день с парада, – говорит Инна. – После мы все присоединились к «Бессмертному полку», и этот путь мы завершили здесь. Я считаю, что, когда у народа есть корни – есть народ. Поэтому наша задача – просто рассказать, как это чудесно, прекрасно сохранять свою русскую культуру!

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– Хочу поздравить всех москвичей, россиян, всех славян с праздником Великой Победы! – восклицает Александр. – Хочу, чтобы в памяти поколений остались верность силе, непобедимости русского народа.

– С каждым годом все больше гордости, ответственности перед детьми за то, чтобы они помнили, знали, потому что дедов остается мало, в моей семье уже все… Светлая память им, – мужественно сражается с наплывом эмоций Светлана. – Россияне должны себя любить, уважать и показывать, что Россия – это сильное, единое государство! Я думаю, что у нас сейчас это получается показать.

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