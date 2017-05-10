В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Вступление в НАТО категорически неприемлемо для Молдавии, заявил президент страны Игорь Додон на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Также президент Молдавии добавил, что Кишинев нацелен на стратегическое партнерство с Россией.

По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления в НАТО и поддерживают развитие отношений с Россией, таким образом, Игорь Додон выражает позицию населения страны и свою.

Как пояснил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, мелкий бизнес и сельское хозяйство Молдавии уже поняли, что без России не проживут, однако элиты, крупный бизнес и политики склоны к европейскому выбору.

«В действительности экономика Молдавии очень связана с Россией, и поэтому дружба или не дружба с РФ и Евросоюзом — это вопросы и внутренней политики, экономики. Сам Додон всегда стоял на этой позиции», — сказал Журавлев в комментарии газете «Известия».

Он также напомнил, что Молдавия является парламентской республикой, поэтому заявления Игоря Додона могут спровоцировать внутриполитический конфликт.