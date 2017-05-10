Глава Краснодарского края о «захваченной» Кубани: она никогда не была украинской

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Краснодар, 10 мая. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответил на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Россия должна вернуть «захваченную» Кубань.

«Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской», — заявил губернатор.

Он считает, что если у Украины возникли проблемы с сельскохозяйственной продукцией, то это не означает, что их надо решать за счет Кубани, передает RT.

«Когда императрица Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, которая на тот момент даже не существовала», — добавил Кондратьев.

Напомним, Киев просит у России «вернуть» Крым, Донбасс и Кубань.