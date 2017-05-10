ВВС Сирии нанесли удар по позициям террористов в северной Хаме

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Дамаск, 10 мая. Сирийские ВВС нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в районе Аль-Латаминаха в северной Хаме. Как сообщается, террористы понесли большие потери.

ВВС Сирии выполнили несколько авиаударов, вылетев с авиабазы Шайрат. Их целями стали позиции террористов возле Аль-Латаминахи, Кафр Зиты и Морека. Кроме того, удары были нанесены по позициям боевиков в Аль-Таманахе.

Отмечается, что пока российские ВКС выполняют свои задачи в восточной Сирии, сирийские ВВС действуют преимущественно в районе северной Хамы.