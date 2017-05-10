Трамп назвал лицемерами демократов, среагировавших на увольнение главы ФБР
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Вашингтон, 10 мая. Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter о реакции демократов на увольнение директора ФБР Джеймса Коми.
По словам Трампа, представители Демократической партии часто жаловались на главу ФБР. А теперь притворяются, что крайне расстроены его снятием с должности.
«Лживые лицемеры», — добавил президент США.
К слову, до этого заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс посчитала удивительным то, что демократы не празднуют увольнение Джеймса Коми, передает RT.
Напомним, администрация США не видит необходимости назначать спецпрокурора по России.
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