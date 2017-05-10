Представитель Белого дома назвала «зверствами» действия экс-директора ФБР по делу Клинтон

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Вашингтон, 10 мая. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что причиной отставки бывшего директора ФБР Джеймса Коми послужили «зверские» нарушения субординации в рамках расследования дела об электронной почте Хиллари Клинтон.

«Я думаю, одним из стимулов для решения об отставке Коми были его действия в прошлую среду, когда Коми нарушил субординацию и предпринял шаги без согласования с генеральным прокурором и его заместителем», — пояснила Сандерс.

Она также добавила, что увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.