Экс-глава спецназа Иордании призвал власти не вмешиваться в конфликт в Сирии

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Амман, 10 мая. Отправка иорданских наземных сил в Сирию может иметь тяжелые последствия для внутренней стабильности и национальной безопасности Иордании. С таким заявление выступил генерал в отставке Муса аль-Одван, подчеркнувший, что Иордания должна ограничиться укреплением позиций на своих границах.

«Нам не следует вмешиваться в сирийский конфликт, пока нет явной террористической угрозы нашей национальной безопасности», – заявил Одван, ранее командовавший силами иорданского спецназа.

В качестве альтернативы он предложил ограниченно использовать иорданский спецназ для нанесения упреждающих ударов по террористам в Сирии.