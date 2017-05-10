Мозякин пропустит матч ЧМ по хоккею с Данией из-за травмы

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Москва, 10 мая. Форвард российской сборной по хоккею Сергей Мозякин пропустит матч со сборной Дании в групповом раунде чемпионата мира в элитном дивизионе, который должен пройти 11 мая. Как сообщается, причиной стала полученная травма.

Об этом сообщает тренер российской сборной Харийс Витолиньш.

По его словам, Мозякин пропустит матч с Данией из-за медицинских показаний. Врачи настояли, чтобы он как минимум два дня воздержался от выхода на лед.

Напомним, что Мозякин получил травму в предыдущем матче против сборной Германии. Также он не вышел на тренировку – вместо него с командой работал Валерий Ничушкин, сообщает RT.