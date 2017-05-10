Charlie Hebdo на обложке своего номера выставил Брижит Макрон беременной

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Париж, 10 мая. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo на первой странице нового выпуска высмеял нового президента Франции, изобразив беременной его супругу.

— Он будет творить чудеса! — гласит надпись рядом с карикатурой. А на рисунке изображен Эммануэль Макрон, с улыбкой прикладывающий ладони к животу своей жены Брижит.

К слову, до этого случая Charlie Hebdo уже публиковал карикатуру на эту пару, намекая на их разницу в возрасте. Тогда художники от лица Брижит посоветовали «ее котенку Эммануэлю надеть непромокаемую куртку», пишет Life.

Напомним, ранее французский аналитик рассказал о последствиях прихода к власти Макрона.