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Общество
Charlie Hebdo на обложке своего номера выставил Брижит Макрон беременной

Charlie Hebdo на обложке своего номера выставил Брижит Макрон беременной

23:01  10 Мая 2017
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Charlie Hebdo на обложке своего номера выставил Брижит Макрон беременной

Париж, 10 мая. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo на первой странице нового выпуска высмеял нового президента Франции, изобразив беременной его супругу.

— Он будет творить чудеса! — гласит надпись рядом с карикатурой. А на рисунке изображен Эммануэль Макрон, с улыбкой прикладывающий ладони к животу своей жены Брижит.

К слову, до этого случая Charlie Hebdo уже публиковал карикатуру на эту пару, намекая на их разницу в возрасте. Тогда художники от лица Брижит посоветовали «ее котенку Эммануэлю надеть непромокаемую куртку», пишет Life.

Напомним, ранее французский аналитик рассказал о последствиях прихода к власти Макрона.

#париж #charlie hebdo #макрон
Катерина Кильгуткина
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