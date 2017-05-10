В Словакии упал вертолет МВД: погибли двое пожарных
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Братислава, 10 мая. В городе Прешове произошло крушение вертолета, при котором погибли двое пожарных.
Еще двоих пострадавших при катастрофе доставили в больницу. Трагедию прокомментировал президент Словакии Андрей Киска.
Он опубликовал пост в «Фейсбуке», в котором принес свои соболезнования и выразил надежду на то, что двое раненых полицейских быстро пойдут на поправку, сообщает Life.
Напомним, ранее неизвестный расстрелял машину скорой помощи с медиками в Екатеринбурге. Никто не пострадал.
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