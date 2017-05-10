Трамп рассматривает несколько кандидатур на пост директора ФБР

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 10 мая. Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур на должность директора ФБР. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«В настоящее время есть несколько кандидатур, которые рассматриваются президентом», — сказала представитель Белого дома.

Сандерс также добавила, что Дональд Трамп доверяет временно исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу.

Накануне Дональд Трамп освободил от должности директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора Джеффа Сешнса. Президент США объявил, что Коми, который был назначен главой ведомства в 2013 году президентом Обамой, не может эффективно руководить ФБР.