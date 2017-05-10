Трамп обдумывал увольнение директора ФБР с момента избрания президентом

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Вашингтон, 10 мая. Президент США Дональд Трамп думал об увольнении директора ФБР Джеймса Коми еще с момента своего избрания на пост главы государства. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

По ее словам, Трамп рассматривал возможность увольнения Коми с момента избрания, так как тот совершал «недопустимые вещи» в качестве директора ФБР. Сандер объяснила, что Трамп не поступил так с самого начала, так как хотел «дать Коми шанс».

Напомним, что об отставке Джеймса Коми стало известно сегодня. Трамп уволил его, объяснив, что считает его деятельность на посту ФБР «неэффективной».