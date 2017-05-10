Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Администрация США не видит необходимости назначать спецпрокурора по России

Администрация США не видит необходимости назначать спецпрокурора по России

22:26  10 Мая 2017
47

Администрация США не видит необходимости назначать спецпрокурора по России

Вашингтон, 10 мая. Администрация США не видит необходимости назначать в Министерстве юстиции спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в выборы президента США. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

«Я не думаю, что есть необходимость назначать для этого расследования специального прокурора», — отметила Хакаби-Сандерс.

Она также напомнила, что в настоящее время этим расследованием занимаются специальные комитеты Конгресса США, Палаты представителей, а также Министерство юстиции.

Стоит отметить, что западные политики нередко прибегают к голословным обвинениям о харкерских атаках, используя их в антироссийской риторике.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть