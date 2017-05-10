Администрация США не видит необходимости назначать спецпрокурора по России

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Вашингтон, 10 мая. Администрация США не видит необходимости назначать в Министерстве юстиции спецпрокурора для расследования утверждений о вмешательстве России в выборы президента США. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

«Я не думаю, что есть необходимость назначать для этого расследования специального прокурора», — отметила Хакаби-Сандерс.

Она также напомнила, что в настоящее время этим расследованием занимаются специальные комитеты Конгресса США, Палаты представителей, а также Министерство юстиции.

Стоит отметить, что западные политики нередко прибегают к голословным обвинениям о харкерских атаках, используя их в антироссийской риторике.