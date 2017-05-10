Предполагаемый сотрудник СБУ был замечен у дома Шеремета незадолго до взрыва

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Киев, 10 мая. Предполагаемый сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва авто. Он около десяти лет работал на российском телевидении. Следователи считают месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.

По данным журналистов, которые провели собственное расследование, Шеремет приехал на место происшествия на Skoda Octavia, машину журналиста заметили на нескольких камерах в районе, где жил Павел Шеремет.

По результатам наблюдений украинские корреспонденты сделали вывод, что Устименко был возле дома Шеремета тогда, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка. Однако журналисты не обвиняют Игоря Устименко в убийстве коллеги, но не понимают, почему тот не хочет или не может поделиться своей версией событий.

Напомним, ранее украинские власти обратились к 14 странам за международно-правой помощью в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.