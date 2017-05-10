Украинский сайт «Миротворец» включил в черный список Катю Лель

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Киев, 10 мая. Украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» известную российскую певицу Екатерину Чупринину (Катя Лель). Соответствующая информация была в среду опубликована на радикальном сайте.

Киев обвиняет Катю Лель в «незаконном» пересечении госграницы Украины и посещении Крымского полуострова.

Напомним, ранее стало известно о том, что администрация скандального портала «Миротворец» внесла в черный список популярного российского исполнителя Григория Лепса, а также писателя Сергея Лукьяненко.