Украинский сайт «Миротворец» включил в черный список Катю Лель
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Киев, 10 мая. Украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» известную российскую певицу Екатерину Чупринину (Катя Лель). Соответствующая информация была в среду опубликована на радикальном сайте.
Киев обвиняет Катю Лель в «незаконном» пересечении госграницы Украины и посещении Крымского полуострова.
Напомним, ранее стало известно о том, что администрация скандального портала «Миротворец» внесла в черный список популярного российского исполнителя Григория Лепса, а также писателя Сергея Лукьяненко.
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