Сирия итоги за сутки на 11 мая 06.00: США лавируют между курдами и Анкарой, ИГ потеряло форпост к западу от Ракки

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Сирия, 11 мая. США приняли ряд решений в попытке сохранить отношения с курдскими формированиями с одной стороны и турецким правительством с другой. «Демократические силы Сирии» (SDF)**** освободили от ИГ* город Ат-Табка и Евфратскую ГЭС к западу от Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Сирийская арабская армия (САА): возобновила операцию против исламистов в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска, сдерживает контрнаступление проамериканских боевиков у границ с Иорданией; несмотря на потери, продолжает наступление на ИГ к востоку от Алеппо; готовится освободить от ИГ ряд селений к востоку от Хомса; отразила несколько атак ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): атаковала позиции курдов в Алеппо.

«Исламское государство»: интенсифицировало кампанию против САА и курдов в Дейр эз-Зоре; потеряло несколько десятков боевиков при налете коалиции в провинции Дейр эз-Зор; потеряло контроль над городом Ат-Табка и Евфратской ГЭС в провинции Ракка; потеряло более ста боевиков в Ираке.

«Свободная сирийская армия» (ССА)**: обстреливает объекты САА в Сирийской пустыне в провинциях Дамаск и Ас-Сувейда; ведет бои с курдами на севере провинции Алеппо.

Курды: ведет бои с протурецкими боевиками к северу от Алеппо; потеряли восемь бойцов при нападении ИГ в провинции Дейр эз-Зор; освободили от ИГ город Ат-Табка и Евфратскую ГЭС.

Международная коалиция: санкционировала передачу контроля над рядом курдских селений к северу от Алеппо протурецким боевикам; в результате авианалетов за первые 10 дней мая погибли по меньшей мере 60 мирных жителей.

Турция: нанесла новые авиаудары по объектам курдских формирований в провинции Аль-Хасака.

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Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной по причине возобновившегося вооруженного конфликта между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам»***** с другой. По данным информационного портала F.S.N.N., в ходе боев в селении Мадира ранения получили несколько мирных жителей, в том числе ребенок. Столкновения также фиксировались активистами в районе населенного пункта Хош аль-Ашари.

Близкие к оппозиции активисты утверждают, что боевики «Джейш аль-Ислам» отбили у правительственных войск населенный пункт Бейр Наим, убив при этом пять военнослужащих и выведя из строя танк САА. Информационный портал Al-Masdar News опроверг данную информацию со ссылкой на военный источник. Согласно опубликованным данным, в районе селения не было зафиксировано столкновений. Источник предполагает, что данная провокация была организована исламистами с целью вернуть себе поддержку со стороны местных оппозиционеров.

В квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска тем временем возобновились военные действия между правительственными войсками и боевиками «Организации освобождения Леванта» и ее союзников. В настоящий момент сирийская армия контролирует около 80% территории квартала. По последним укрепленным пунктам радикалов велся огонь из танковых орудий. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now. Стороны обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

В Восточную Гуту Дамаска через лагерь Аль-Вафидин прибыла колонна гуманитарной помощью от гуманитарного движения Красного Полумесяца. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар». По данным информационного портала Damascus Now, еще одна колонна из 28 фур прибыла в окрестности населенного пункта Канакир к юго-западу от столицы.

Ситуация в Сирийской пустыне к востоку от Дамаска остается напряженной. Боевики поддерживаемой США «Свободной сирийской армии» нанесли удары по штабу ливанской «Хезболлы», располагающемуся в императорском дворце на шоссе Дамаск-Багдад в Восточном Каламуне. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor24.

Кроме того, в соцсети попала запись обстрела боевиками тепловой электростанции «Тишрин». Близкие к оппозиции источники сообщают о прямых попаданиях в скопления военнослужащих САА, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

В районе Ас-Сабаа Биар и близ КПП Аз-Заза продолжались бои. «Свободная армия» пытается вернуть себе контроль над позициями, утерянными в ходе недавнего наступления сил Башара Асада, однако правительственным войскам на протяжении минувших суток удавалось сдержать продвижение неприятеля. Таким образом, сирийская армия продолжает удерживать ключевые позиции, что позволяет ей в любой момент возобновить наступление на восток вглубь Сирийской пустыни.

Ситуация к северо-западу от Алеппо остается нестабильной по причине высокой активности незаконных вооруженных формирований. В район высоты Джабаль Баракат, доминирующей над захваченным боевиками «Ахрар аш-Шам» селением Дарат Изза, прибыла колонна «Организации освобождения Леванта». Командование «Организации» дало противнику 24 часа на то, чтобы добровольно сдать свои штабы в окрестностях холма. Официальным поводом для вторжения стали слухи о том, что турецкие войска якобы разворачивают на высоте военную базу.

Тем не менее, целью исламистов стали вовсе не боевики «Ахрар аш-Шам» и не турецкие войска. По данным информационного портала Rok Online, радикалы атаковали КПП на въезде в удерживаемое курдами селение Газавия к юго-западу от города Африн. После прибытия в район дополнительных подразделений «Отрядов народной самообороны» (YPG) обороняющейся стороне удалось остановить продвижение исламистов и отбросить неприятеля на исходные позиции, не понеся никаких потерь.

Одновременно с этим курдские формирования были вынуждены вести военные действия с турецкими войсками и пользующейся их поддержкой «Свободной сирийской армией». На протяжении минувших суток столкновения фиксировались активистами в районе города Мариа и селения Калджибрин. Турецкая артиллерия обстреляла объекты SDF в населенных пунктах Айн Дакна и Телль Рифаат.

Конфликт между Анкарой и курдами поставил в крайне неудобное положение международную коалицию. США и их союзники пытаются сохранить отношений с администрацией Реджепа Тайипа Эрдоган и в то же время не потерять основного союзника в кампании по освобождению от ИГ Ракки.

Группировка «Лива Аль-Муатасим» («Бригада Аль-Муатасима», одно из формирований ССА) заявила, что коалиция официально уполномочила ее принять контроль над рядом населенных пунктов, удерживаемых в настоящий момент курдскими формированиями. Согласно тексту опубликованного в СМИ документа, коалиция обязуется организовать вывод бойцов «Демократических сил» из упомянутых селений. Курдским гражданам будет позволено вернуться в свои дома без оружия.

В находящемся под контролем ССА городе Аль-Баб два мирных жителя погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва мины, заложенной при отступлении террористами ИГ. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Манар».

В восточной части региона правительственные войска возобновили наступление на позиции ИГ. Сирийское командование ожидает, что после освобождения от террористов селения Аль-Махдум к востоку от военного аэродрома «Аль-Джирах» командование «Исламского государства»* выведет свои силы с территории стратегически важного объекта, чтобы избежать окружения. На протяжении минувших суток ВКС РФ наносили массированные удары по позициям радикалов на равнине, прилегающей к населенному пункту Маскана, последнему оплоту группировки в регионе.

Военные эксперты отмечают, что контроль над Масканой откроет перед вновь переброшенными в Алеппо «Тиграми», элитным подразделением сил Башара Асада, дорогу для дальнейшего наступления на территории провинции Ракка. Одновременно с этим оставшиеся отряды «Тигров» под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана начнут к востоку от Пальмиры кампанию по снятию блокады ИГ с Дейр эз-Зора и освобождению от террористов приграничных районов с Ираком.

Боевики, впрочем, вовсе не намерены безучастно наблюдать за успехами противника. Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что в селении Джирах Сагир к востоку от города Дейр Хафир были уничтожены танк Т-72 и БМП сирийской армии.

В городе Хомс на протяжении минувших суток проходил вывод девятой партии отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир в город Джараблус к северу от Алеппо. По данным информационного портала Military Media, из Хомса было эвакуировано 353 радикала и 602 местных жителя. Губернатор провинции Талаль аль-Барази заявил журналистам, что последние боевики покинут Аль-Ваир до 20 числа этого месяца.

В восточной части региона правительственные войска продолжают кампанию против ИГ. К востоку от горной гряды сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** установила контроль над тремя высотами, доминирующими над удерживаемым террористами селением Расм Хамида. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media.

Радикалы, в свою очередь, обстреливали селение Ас-Санкари. Данных о пострадавших среди мирных жителей не поступало. Об этом сообщили активисты.

Напомним, что в последние недели силам Башара Асада удалось потеснить противника в горах Аш-Шумария. Одновременно с этим от ИГ было освобождено богатое газовое месторождение Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры. Развивая наступление в северном направлении, правительственные войска смогут нанести удар по основному оплоту ИГ в провинции Хама городу Укейрибат и обезопасить шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо.

К востоку от Пальмиры ударная группировка, включающая в себя отряды «Тигров» и подразделения республиканской гвардии готовится начать кампанию по снятию блокады с располагающегося в 170 километрах к северо-востоку Дейр эз-Зора. Ожесточенные бои фиксировались накануне активистами в окрестностях шоссе, ведущего в город Ас-Сухна, а также в районе элеваторов и на территории заповедника Ат-Талила. ВКС РФ наносили массированные удары по скоплениям радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются военные действия между сирийской армией и ИГ. В преддверии крупного наступления правительственных войск, которое начинается в районе Пальмиры с целью снять блокаду с Дейр эз-Зора, террористы интенсифицировали операции против сил Башара Асада в городе. Правительственный информационный портал Military Media сообщил, что накануне ночью бойцы САА отразили очередную атаку радикалов в восточных окрестностях блокированного военного аэродрома. «Исламское государство» понесло потери.

Еще одна группа радикалов была нейтрализована при попытке наступления в районе селения Аль-Малиха близ базы 137-го полка. Информационный портал Al-Masdar News сообщил со ссылкой на военный источник о 20 ликвидированных радикалах.

Одновременно с этим бойцы сирийской армии взорвали 23-метровый подземный тоннель террористов в квартале Ас-Синаа (промышленном квартале), обезопасив свои укрепленные пункты в районе от атак смертников на заминированных автомобилях. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА.

На северо-западе региона боевики вновь атаковали укрепленные пункты SDF близ станции водоснабжения в районе селения Аль-Кубр. Восемь курдских бойцов погибли днем ранее, еще несколько человек, в том числе мирные жители, попали в плен при нападении террористов в окрестностях деревни Джазрат Абу Хамид. Один из бойцов «Демократических сил» был обезглавлен. Кроме того, радикалы захватили в районе Аль-Кубра четырех пастухов, присвоив себе их скот. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor 24.Начало формы

Гуманитарная ситуация в захваченных террористами районах провинции остается критической. По данным активистов, ударами международной коалиции в городе Альбу Камаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора были ликвидированы по меньшей мере три боевика, в том числе полевой командир ИГ Абдурахман Джамаль аль-Асиль. Около 20 человек, большинство из них – мирные жители – получили ранения.

В городе Аль-Маядин боевики ворвались в дом, хозяева которого были, якобы, замечены за курением. В результате между жильцами и боевиками «Аль-Хисбы», религиозной полиции ИГ, вспыхнула драка. После прибытия подкрепления боевиков несколько человек, пожилой хозяин и его сыновья, были схвачены и брошены в тюрьму. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR).

Одновременно с этим на город обрушились новые бедствия. Вместе с начавшейся в регионе песчаной бурей на Аль-Маядин совершили налет ВВС международной коалиции. По данным активистов, квартал, по которому были нанесены удары, блокирован боевиками. В районе были замечены автомобили скорой помощи.

Активисты портала Sharqiya Voice также сообщили, что в результате удара союзной авиации по населенному пункту Ас-Сур к северо-востоку от Дейр эз-Зора был уничтожен штаб, в котором находились 20 боевиков. Жертвами также стали несколько мирных жителей. Тела девяти из них были опознаны. Большая часть погибших – дети.

В селении Ат-Таяна на востоке провинции самолет коалиции нанес удар по автомобилю, на котором местные жители пытались бежать с подконтрольных террористам территорий. В результате погибла женщина, несколько членов ее семьи получили ранения.

Таким образом, число жертв коалиции среди мирных жителей в Сирии за первые 10 дней мая, по данным SOHR, преодолело отметку в 60 человек.

Провинция Идлиб

Несмотря на действие меморандума о зонах деэскалации, ситуация в провинции Идлиб остается напряженной по причине высокой активности незаконных вооруженных формирований. Накануне контролирующие обширные территории региона исламисты «Организации освобождения Леванта» уже не в первый раз за последнюю неделю совершили налет на банковское отделение.

По данным активистов, боевики изъяли все деньги – около 10 миллиардов сирийских лир (более 2.5 миллиардов рублей), в том числе вклады местных жителей - из банковского филиала в селении Сармада на севере региона. Сотрудник отделения был похищен, его судьба остается неизвестной.

На северо-востоке региона десятки мирных жителей вышли на демонстрацию на КПП Баб аль-Хава на границе с Турцией. По данным активистов, поводом для недовольства стало решение Анкары закрыть границу перед сирийцами, в результате чего многие граждане потеряли связь со своими близкими, находящимися на турецких территориях.

«Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования при поддержке спецназа коалиции добились крупного успеха, освободив от террористов после 25 дней ожесточенных уличных боев город Ат-Табка и располагающуюся в его окрестностях Евфратскую ГЭС. Об этом сообщили в пресс-центре операции «Гнев Евфрата».

По данным информационного портала DeirEzzor 24, остававшиеся на территории дамбы террористы эвакуировались, согласно заключенному с командованием SDF соглашению.

Курдское командование также заявило, что после 15-дневного перерыва «Демократические силы» возобновили операции против ИГ в рамках четвертого этапа кампании с целью освободить населенные пункты в окрестностях Ракки перед последующим штурмом «столицы халифата». Заняв днем ранее селения Аль-Джалла и Мислун, «Демократические силы» приблизились на семь километров к оплоту ИГ с северного направления.

По данным активистов, ожесточенные бои шли накануне в районе населенного пункта Аль-Хазима. Подконтрольные ИГ СМИ также опубликовали снимки, на которых запечатлена гибель бойца SDF в селении Телль ас-Самн.

11 мирных жителей, в том числе четыре ребенка и шесть женщин, погибли при налете ВВС коалиции на селение Ас-Салихия к северу от Ракки. Данные цифры не являются окончательными, так как некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека»

Подконтрольные ИГ СМИ также утверждают, что жертвой авиаудара по больнице в селении Аль-Мансура к западу от Ракки стал ребенок, еще восемь человек были ранены.

По данным телеканала «Аль-Манар», в районе Аль-Джарна в западной части региона на заложенной террористами мине взорвался автомобиль. Три мирных жителя погибли.

Активисты также сообщали о гибели двух подростках при взрыве заложенной террористами мины в селении Аль-Калита к северу от Ракки.

Президент США Дональд Трамп утвердил план прямых поставок оружия курдским формированиям в Сирии в рамках кампании «Гнев Евфрата». Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что глава Белого Дома принял данное решение в понедельник, 8 мая, описав курдские отряды народной самообороны как «единственную силу, которая может успешно осаждать Ракку в ближайшее время». В то же время американская сторона заверила турецкое правительство, что США преданы предотвращению любых угроз безопасности своего союзника по НАТО.

В северо-западной части провинции Хама продолжаются военные действия между сирийской армией и «Организацией освобождения Леванта», на которую не распространяется меморандум о зонах деэскалации, и ее союзниками. На протяжении минувших суток правительственные войска и боевая авиация нанесли десятки ударов по объектам исламистов в окрестностях города Аль-Латамина. Об этом сообщили активисты.

По данным СМИ, в регионе был ликвидирован полевой командир группировки «Джейш аль-Изза» (формирования ССА) Мухаммад Тауфик Ас-Сувейди.

Ситуация на востоке провинции также остается нестабильной. Силы Башара Асада в ходе ожесточенных боев отразили атаку ИГ в долине Вади аль-Азиб к северо-востоку от города Саламия. Террористы понесли потери в живой силе, кроме того были уничтожены несколько оснащенных пулеметами автомобилей группировки. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА.

Напомним, что боевики периодически проверяют на прочность линии обороны сирийской армии в регионе в попытке перерезать шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, единственный путь снабжения САА в провинции Алеппо. Развивая наступление в северном направлении в восточной части провинции Хомс, силы Башара Асада пытаются обезопасить стратегически важную транспортную артерию.

Провинция Ас-Сувейда

На пустынных территориях в восточной части провинции Ас-Сувейда продолжаются военные действия между сирийской армией и группировкой «Усуд аш-Шаркия», формированием ССА. Проамериканские боевики обстреливали накануне военный аэродром «Халхала». Данных о пострадавших не поступало.

Провинция Аль-Хасака

Ситуация в северо-восточной части провинции Аль-Хасака остается напряженной. По данным активистов, турецкая авиация нанесла новые удары по позициям курдских формирований в районе города Аль-Маликия. Информационный портал F.S.N.N. сообщил о сильном взрыве на складе с оружием и боеприпасами в селении Аль-Янбуа.

Еще одним центром напряженности являлось населенный пункт Абу Расейн. По данным SOHR, три сотрудника курдских сил безопасности «Аль-Асаиш» погибли при рейде в близлежащем селении Хирбат Шаир. Кроме того, был убит брат дезертира, задержание которого и являлось целью операции. Активисты, в свою очередь, сообщали о двух погибших жителях и раненой женщине в селении Аш-Шараин близ Абу Расейна.

Ирак

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в западной части Мосула. Силы безопасности освободили от террористов район Аль-Маамиль (фабричный район). Об этом сообщил командующий операции генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид Яралла.

Сто боевиков ИГ были уничтожены накануне в результате ударов ВВС Ирака по позициям группировки на пустынных территориях провинции Анбар у границы с Сирией. Об этом заявили в пресс-центре ВС Ирака. В свою очередь, телеканал «Ас-Сумария» сообщил со ссылкой на военный источник, что шиитское ополчение отразило атаку радикалов в провинции Салах ад-Дин, уничтожив при этом 12 боевиков, в том числе командира штурмовиков группировки Абу аль-Бара.

Напомним, что несколькими днями ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально заявил о начале кампании с целью обезопасить от ИГ приграничные районы страны. К аналогичной операции приступили со своей стороны границы и сирийские войска.

* Организация запрещена на территории РФ.