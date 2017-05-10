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Россия
Продажи Infiniti в России выросли в апреле

Продажи Infiniti в России выросли в апреле

22:02  10 Мая 2017
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Продажи Infiniti в России выросли в апреле

Москва, 10 мая. Продажи Infiniti Infiniti в России в апреле продемонстрировали рост. Как отмечается,  за прошлый месяц в России были проданы 380 автомобилей этой марки.

Рост продаж Infiniti в России составил 1% в апреле, что в двенадцать раз медленнее чем, в остальном мире. Однако рост с начала года составил 21%. Всего было приобретено около 1,9 тысяч автомобилей.

Рост продаж в мире в апреле составил 12% - компания смогла распродать почти 18 тысяч автомобилей. С начала года рост составил около 16%.

Продажи Infiniti в России выросли в апреле

#infiniti
Антон Зарубин
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