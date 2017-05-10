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Украина
Эксперт рассказал, какую ошибку допустила полиция во время беспорядков в Днепре

Эксперт рассказал, какую ошибку допустила полиция во время беспорядков в Днепре

22:16  10 Мая 2017
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Эксперт рассказал, какую ошибку допустила полиция во время беспорядков в Днепре

Киев, 10 апреля. Национальная полиция Украины не справилась с беспорядками в Днепре 9 мая. Об этом журналистам заявил украинский политолог Сергей Таран.

По мнению эксперта, сотрудники правоохранительных органов не смогли развести демонстрантов.

«В Европе, в США регулярно проходят уличные акции политических оппонентов, и полиция умело разводит их по коридорам так, чтобы противники не оказались в одном месте в одно время», — цитирует слова Тарана издание «Ридус».

Ранее стало известно о том, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отправил в отставку руководителя управления полиции Днепровской области Игоря Репешко.

Алексей Громов
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