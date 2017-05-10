Сирия новости 10 мая 22.30: население Дейр эз-Зора между боевиками и коалицией, курды освободили Табку и Евфратскую ГЭС

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Сирия, 10 мая. По меньшей мере десять мирных жителей погибли при налетах ВВС международной коалиции в провинции Дейр эз-Зор, еще несколько человек были захвачены террористами ИГ*. «Демократические силы Сирии» (SDF)**** освободили от ИГ город Ат-Табка и Евфратскую ГЭС в провинции Ракка. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): штурмует два захваченных ИГ селения к востоку от Алеппо; установила контроль над стратегическими высотами в горах Аш-Шумария.

Исламское государство*: арестовало несколько мирных жителей в провинции Дейр эз-Зор; потеряло контроль над городом Ат-Табка и располагающейся в его окрестностях ГЭС к западу от Ракки.

Международная коалиция: нанесла удары по жилым районам в ряде населенных пунктов провинции Дейр эз-Зор, по меньшей мере десять мирных жителей погибли.

Курды: освободили от ИГ город Ат-Табка и Евфратскую ГЭС.

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Провинция Дамаск

В окрестности населенного пункта Канакир к юго-западу от Дамаска прибыла колонна из 28 фур с грузами гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста и движения Сирийского Арабского Красного Полумесяца. По данным информационного портала Damascus Now, для 25 тысяч проживающих в районе человек было доставлено пять тысяч продовольственных комплектов, питьевая вода и непродовольственная материальная помощь.

Провинция Алеппо

Правительственные войска продолжают наступление на позиции ИГ в восточной части провинции Алеппо. В ходе ожесточенных столкновений силы Башара Асада установили контроль над стратегически важным селением Аль-Махдум и штурмуют в настоящий момент занятые террористами деревни Атира и Джирах Кабир к юго-западу от военного аэродрома «Аль-Джирах». Об этом сообщил информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник. Активисты утверждают, что у позиций САА был взорван заминированный автомобиль.

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Напомним, что контроль над авиабазой позволит силам Башара Асада продолжить наступление в южном направлении на населенный пункт Маскана, после чего перед сирийской армией будет открыта дорога на Ракку.

В северной части региона турецкие войска и союзные им отряды «Свободной сирийской армии» (ССА)** нанесли удары по позициям «Демократических сил Сирии» в районе города Телль Рифаат. Об этом сообщается на странице операции «Щит Евфрата» в соцсетях. Данных о пострадавших в рядах курдских формирований не поступало.

Провинция Хомс

В Хомсе продолжается вывод девятой партии отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир. К настоящему моменту в город Джараблус к северу от Алеппо отбыли 353 радикала и 602 местных жителя. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media.

Напомним, что ранее губернатор провинции Талаль аль-Барази заявил журналистам, что последняя партия боевиков будет эвакуирована из Аль-Ваира до 20 числа этого месяца.

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Сирийская армия развивает наступление на позиции ИГ в районе гор Аш-Шумария в восточной части провинции. По данным правительственного информационного портала Military Media, к востоку от горной гряды силы Башара Асада в ходе ожесточенных боев установили контроль над тремя высотами, доминирующими над селением Расм Хамида.

Напомним, что за последние недели правительственные войска существенно продвинулись в операции против ИГ в горах Аш-Шумария. Одновременно с этим от радикалов было освобождено богатое газовое месторождение Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры. Развив наступление в северном направлении, сирийская армия сможет нанести удар по городу Укейрибат, основному оплоту ИГ в провинции Хама, а также обезопасит шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо, от периодически возобновляющихся атак радикалов.

Провинция Дейр эз-Зор

Основным источником напряженности в провинции Дейр эз-Зор во второй половине дня неожиданно оказалась не столица региона, но располагающийся к юго-востоку от нее город Аль-Маядин, захваченный террористами ИГ. Терпение местного населения иссякло, после того как боевики группировки ворвались в дом, хозяева которого были, якобы, замечены за курением. В результате между жильцами и боевиками «Аль-Хисбы», религиозной полиции ИГ, вспыхнула драка. После прибытия подкрепления боевиков несколько человек, пожилой хозяин и его сыновья, были схвачены и брошены в тюрьму. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR).

Одновременно с этим на город обрушились новые бедствия. Вместе с начавшейся в регионе песчаной бурей на Аль-Маядин совершили налет ВВС международной коалиции. По данным активистов, в настоящий момент квартал, по которому были нанесены удары, блокирован боевиками. На место событий прибыли автомобили скорой помощи.

Активисты портала Sharqiya Voice также сообщают, что в результате удара союзной авиации по населенному пункту Ас-Сур к северо-востоку от Дейр эз-Зора был уничтожен штаб, в котором находились 20 боевиков. Жертвами также стали несколько мирных жителей. Тела девяти из них были опознаны. Большая часть погибших – дети.

В селении Ат-Таяна на востоке провинции самолет коалиции нанес удар по автомобилю, на котором местные жители пытались бежать с подконтрольных террористам территорий. В результате погибла женщина, несколько членов ее семьи получили ранения.

Таким образом, число жертв коалиции среди мирных жителей в Сирии за первые 10 дней мая, по данным SOHR, преодолело отметку в 60 человек.

Провинция Ракка

В западной части провинции Ракка «Демократические силы Сирии» при поддержке международной коалиции после 25 дней ожесточенных уличных боев полностью освободили от ИГ город Ат-Табка и находящуюся в его окрестностях Евфратскую ГЭС. Об этом сообщили в пресс-центре операции «Гнев Евфрата».

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По данным информационного портала DeirEzzor 24, остававшиеся на территории дамбы террористы эвакуировались, согласно заключенному с командованием SDF соглашению.

Необходимо напомнить, что Ат-Табка являлась последним форпостом ИГ на пути к Ракке, которую боевики считают своей столицей.

Подконтрольные террористам СМИ тем временем опубликовали снимки, на которых запечатлена гибель бойца SDF в селении Телль ас-Самн в северной части региона.

Ирак

Шиитское ополчение отразило атаку боевиков ИГ в провинции Салах ад-Дин на севере Ирака. В результате ожесточенных столкновений были ликвидированы 12 боевиков, в том числе командир штурмовиков группировки Абу аль-Бара. Об этом сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на военный источник.

* Организация запрещена на территории РФ.