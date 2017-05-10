Слуцкий назвал результативными переговоры Лаврова с Тиллерсоном и Трампом

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Москва, 10 мая. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал продуктивными переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем и президентом США в Вашингтоне.

«Встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтоне с госсекретарем и президентом США носили однозначно результативный характер», — отметил Слуцкий.

Он также добавил, что в ходе диалога уровень отношений между РФ и США поднимается с «нулевого уровня» до рабочего и конструктивного. По его словам, результаты сегодняшних переговоров заложили основу для первой встречи президентов России и США, которая должна состояться в июле на саммите G20.