Дуэйн Джонсон рассказал о своих президентских амбициях

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Вашингтон, 10 мая. Бывший рестлер и известный голливудский актер Дуэйн Скала Джонсон считает заманчивой идею принять участие в следующих президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

По словам актера, его крайне привлекает возможность позитивно влиять на происходящие события и инициировать глобальные перемены в мире.

Напомним, ранее действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп указал на то, что его основным соперником на выборах в 2020 году может стать сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.