Белый дом призвал как можно скорее завершить расследования «связей Трампа с РФ»

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Вашингтон, 10 мая. Администрация президента США Дональда Трамп выступила с призывом как можно скорее завершить расследование «связей Трампа с Россией», которое в настоящее время проводит минюст и конгресс. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп оставляет за конгрессом и министерством юстиции право действовать так, как они считают нужным. Однако Белый дом хотел бы видеть расследование завершенным.

«Мы призываем их завершить расследование, чтобы можно было оставить его позади», – отметила Сандерс, напомнив, что нет никаких доказательств, подтверждающих факт якобы имевших место связей Трампа с Россией.