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Белый дом удивила реакция демократов на увольнение главы ФБР

Белый дом удивила реакция демократов на увольнение главы ФБР

21:53  10 Мая 2017
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Белый дом удивила реакция демократов на увольнение главы ФБР

Вашингтон, 10 мая. В Белом доме удивлены тем, что демократы не празднуют увольнение директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

«Это потрясающе, что демократы сегодня не празднуют», — рассказала журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

Отметим, что демократы требовали отставки Коми в связи с тем, что его заявления о расследовании против побежденного соперника Дональда Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон вызвали падение популярности Клинтон незадолго до выборов. Также демократы обвиняли экс-главу ФБР в нарушении закона.

Напомним, ранее американский президент принял решение отправить в отставку Коми, который не справлялся со своими обязанностями. Трамп также заверил, что новый глава Федерального бюро расследований вернет потерянный «дух и престиж» учреждению. Кроме того, американский лидер разоблачил главу Демократической партии в сенате Чака Шумера относительно изменения позиции в отношении Коми.

#фбр #коми #белый дом #ша
Тимур Румянцев
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