Глава Еврокомиссии призвал к восстановлению отношений между Россией и ЕС

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Брюссель, 10 мая. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз должен восстановить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью румынской газете Adevarul.

«Наши отношения с Россией уже не те, какими были, и не те, какими мы хотели бы их видеть. Но даже если в настоящее время наши отношения проблематичны и отмечены недоверием, это не означает, что они разрушены. Мы должны их восстановить, и думаю, что мы можем это сделать», — сказал Юнкер.

Он также добавил, что нынешняя ситуация на международной арене требует от всех стран взаимодействия и сотрудничества, поэтому каналы коммуникаций ЕС и России должны оставаться открытыми.